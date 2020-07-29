СБУ блокировала механизм получения украинских соцвыплат боевиками "ДНР"

Боевики так называемой "ДНР" благодаря незаконному механизму получали социальные выплаты из государственного бюджета Украины. Правоохранители задержали участников группы, организовавшей незаконную деятельность.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установили следователи, злоумышленники за вознаграждение оформляли жителям оккупированной территории Донецкой области украинские паспорта и документы на назначение соцвыплат. Затем документы переправлялись через линию разграничения.

Троих фигурантов задержали в Бахмуте при попытке снятия наличных для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию. Среди задержанных сотрудник государственного банка. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержание подозреваемых (facebook.com/SecurSerUkraine)

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банках.

В настоящее время устанавливают всех возможных причастных к противоправной деятельности для их привлечения к ответственности.

Напомним, ранее СБУ разоблачила ряд компаний, которые помогали деятельности так называемых "ДНР" и "ЛНР"; компании незаконно поставляли товары на оккупированную территорию.