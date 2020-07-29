СБУ блокувала механізм отримання українських соцвиплат бойовиками "ДНР"

Бойовики так званої "ДНР" завдяки незаконному механізму отримували соціальні виплати з державного бюджету України. Правоохоронці затримали учасників групи, яка налагодила незаконну діяльність.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановили слідчі, зловмисники за винагороду оформлювали мешканцям окупованої території Донецької області українські паспорти та документи на призначення соцвиплат. Потім документи переправлялися через лінію розмежування.

Трьох фігурантів затримали у Бахмуті під час спроби зняття готівки для подальшого переміщення на тимчасово окуповану територію. Серед затриманих працівник державного банку. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Фото: затримання підозрюваних (facebook.com/SecurSerUkraine)

В ході обшуків правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, які були підставою для отримання грошей в українських банках.

Наразі встановлюють всіх можливих причетних до протиправної діяльності для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила низку компаній, які допомагали діяльності так званих "ДНР" та "ЛНР"; компанії незаконно поставляли товари на окуповану територію.