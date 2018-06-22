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СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья на 3,7 млн гривен

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 23:59
Фото: контрабанда сигарет (пресс-центр СБУ)
Фото: контрабанда сигарет (пресс-центр СБУ)

Контрабанду организовали лица, которые являются участниками международных группировок

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду сигарет с территории непризнанного Приднестровья на 3,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"...оперативники спецслужбы разоблачили механизм транспортировки сигарет через территорию Украины в страны ЕС. Правоохранители установили, что сигареты белорусского производства ввозились из ПМР на участке государственной границы в Одесской области. В дальнейшем злоумышленники планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

На территории Киевской области правоохранители остановили два микроавтобуса. Во время осмотра автомобилей они обнаружили более 600 коробов сигарет без марок акцизного сбора, которые перевозились без каких-либо товарно-сопроводительных документов.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 3,7 млн гривен.

 

Фото: контрабанда сигарет (пресс-центр СБУ)

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в районе ООС задержали два автомобили контрабандистов с товаром на 1,2 млн гривен.

Потери бюджета от контрабанды в Украине составляют 4 млрд долларов в год, - Аваков На Закарпатье обнаружили мотодельтаплан, которым могли переправлять контрабандный товар
Теги публикации: контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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