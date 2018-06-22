СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья на 3,7 млн гривен

Контрабанду организовали лица, которые являются участниками международных группировок

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду сигарет с территории непризнанного Приднестровья на 3,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"...оперативники спецслужбы разоблачили механизм транспортировки сигарет через территорию Украины в страны ЕС. Правоохранители установили, что сигареты белорусского производства ввозились из ПМР на участке государственной границы в Одесской области. В дальнейшем злоумышленники планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

На территории Киевской области правоохранители остановили два микроавтобуса. Во время осмотра автомобилей они обнаружили более 600 коробов сигарет без марок акцизного сбора, которые перевозились без каких-либо товарно-сопроводительных документов.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 3,7 млн гривен.

Фото: контрабанда сигарет (пресс-центр СБУ)

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в районе ООС задержали два автомобили контрабандистов с товаром на 1,2 млн гривен.