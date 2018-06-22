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В районе ООС задержали два автомобиля контрабандистов с товаром на 1,2 млн гривен

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 15:23
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Два автомобиля "УАЗ" повышенной проходимости двигались в сторону границы с Россией

В районе проведения операции О'объединенных сил (ООС) на участке отдела пограничной службы "Троицкое" Луганского пограничного отряда ззатримали 5 человек без документов с контрабандой на сумму 1,2 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Сообщается, что инцидент случился в ночь на пятницу, 22 июня, в 1:00 часов.

"На направлении населенных пунктов Роднички (Украина) - Яропольци (РФ) за попытку нарушения государственной границы Украины задержаны 5 человек без документов, удостоверяющих личность. Они передвигались на двух автомобилях "УАЗ" повышенной проходимости с грузом (автозапчасти и продукты питания). Предварительная сумма оценки задержанного имущества 1 млн 200 тыс. гривен", - указано в сообщении.

 

Об'объединенных силах продолжается работа по борьбе с контрабандой. Все силы и средства правоохранительной составляющей В'...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 22 июня 2018 г.

Напомним, как сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в Украине потери бюджета в результате контрабанды на год составляют 4 миллиарда долларов.

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Теги публикации: контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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