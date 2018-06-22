СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров’я на 3,7 млн гривень

Контрабанду організували особи, які є учасниками міжнародних угруповань

Співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду цигарок з території невизнаного Придністров’я на 3,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"...оперативники спецслужби викрили механізм транспортування цигарок через територію України до країн ЄС. Правоохоронці встановили, що цигарки білоруського виробництва ввозилися з ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області. Надалі зловмисники планували переправити тютюнові вироби до країн Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

На території Київської області правоохоронці зупинили два мікроавтобуси. Під час огляду автомобілів вони виявили понад 600 коробів цигарок без марок акцизного збору, які перевозилися без будь-яких товарно-супровідних документів.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,7 млн гривень.

Фото: контрабанда цигарок (прес-центр СБУ)

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у районі ООС затримали два автомобілі контрабандистів з товаром на 1,2 млн гривень.