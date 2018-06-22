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Інтерв'ю

СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров’я на 3,7 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 23:59
Фото: контрабанда цигарок (прес-центр СБУ)
Фото: контрабанда цигарок (прес-центр СБУ)

Контрабанду організували особи, які є учасниками міжнародних угруповань

Співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду цигарок з території невизнаного Придністров’я на 3,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"...оперативники спецслужби викрили механізм транспортування цигарок через територію України до країн ЄС. Правоохоронці встановили, що цигарки білоруського виробництва ввозилися з ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області. Надалі зловмисники планували переправити тютюнові вироби до країн Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

На території Київської області правоохоронці зупинили два мікроавтобуси. Під час огляду автомобілів вони виявили понад 600 коробів цигарок без марок акцизного збору, які перевозилися без будь-яких товарно-супровідних документів.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,7 млн гривень.

 

Фото: контрабанда цигарок (прес-центр СБУ)

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у районі ООС затримали два автомобілі контрабандистів з товаром на 1,2 млн гривень.

Втрати бюджету від контрабанди в Україні складають 4 млрд доларів на рік, - Аваков На Закарпатті виявили мотодельтаплан, яким могли переправляти контрабандний товар
Теги публікації: контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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