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Предлагали 1 млн долларов: копатели янтаря хотели подкупить чиновника полиции

Ровенская область, Четверг 29 октября 2020 16:03
Предлагали 1 млн долларов: копатели янтаря хотели подкупить чиновника полиции
Фото: передача денег в конверте (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Ровненской области задержали организаторов добычи янтаря, которые хотели подкупить начальника департамента Национальной полиции. Хотели за миллион долларов вернуть в полицию бывшего сотрудника и назначить его главой областного управления.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Установлено, что копачи янтаря хотели обеспечить себе беспрепятственную деятельность и для этого разработали план, чтобы наладить связи среди руководства полиции. Он предусматривал подкуп чиновника Нацполиции для договоренности о назначении на должность руководителя полиции в Ровненской области человека, который не будет мешать им незаконно добывать янтарь. Этим человеком должен был стать бывший полицейский-участник сговора.

Начальник одного из департаментов полиции уведомил руководство о желании определенных лиц встретиться для передачи ему взятки. На встречу с чиновником полиции пришли 45-летний претендент на должность в Ровненской области и его 54-летний сообщник. Они предложили заплатить миллион долларов в обмен на назначение нужного человека.

Полиция провела обыски у фигурантов дела и вручила им подозрения и повестки про явку в суд для избрания меры пресечения. Дело расследуется по статье 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета.

Также сообщалось, что в Луганской области руководители и начальники причастны к хищению денег, выделенных государством на борьбу с затоплением шахт. Сумма убытков оценивается в 14 миллионов гривен.

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