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СБУ блокувала канал збуту в Україні зброї, організований прихильниками ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 15:05
СБУ блокувала канал збуту в Україні зброї, організований прихильниками ІДІЛ
Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

Громадяни країн Центральної Азії нелегально прибули в Україну після депортації

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували канал збуту в Україні зброї, організований прихильниками "Ісламської держави" (ІДІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, у столичному регіоні правоохоронці виявили канал збуту зброї та боєприпасів. Так, правоохоронці встановили, що громадяни країн Центральної Азії нелегально прибули в Україну після депортації з території іншої азійської держави за зв’язки з ІДІЛ. 

Зокрема, встановлено факт збуту двох пістолетів та боєприпасів до них. Одного із учасників банди затримали, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Затриманий чоловік перебуває у розшуку на батьківщині через участь у збройних підрозділах, збройних конфліктах або військових діях на території інших держав та фінансування злочинів терористичного характеру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у ході обшуку за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили чотири гранати Ф-1 та РГД-5, підроблені документи, символіку міжнародної терористичної організації та гроші від продажу зброї та боєприпасів.

 

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали учасників організованого угруповання, які причетні до низки розбійних нападів на комерційні структури та торгівлі зброєю.

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