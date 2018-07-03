СБУ блокировала импорт контрафактных пестицидов в Украину

Злоумышленники под видом европейских брендов реализовывали продукцию в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали импорт контрафактных пестицидов в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленники заказывали продукцию в одной из стран Дальнего Востока и под видом европейских брендов реализовывали ее в Украине.

По указанному механизму злоумышленники действовали на протяжении 2017-2018 годов, ввозя свою продукцию через морские порты.

Правоохранители провели обыски в помещениях региональных таможен на территории Киевской и Винницкой областей, а также в Минэкологии, офисных и складских помещениях коммерческих структур.

В ходе проведенных следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, которая подтверждает ввоз контрафактной продукции. Кроме того, на складах выявили 150 тонн контрафактных пестицидов на сумму почти восемнадцать миллионов гривен.

Фото: контрафактный товар (ssu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину более 300 кг меди.