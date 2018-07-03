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Громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до України понад 300 кг міді

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 10:14
Фото: вилучена мідь (dpsu.gov.ua)
Фото: вилучена мідь (dpsu.gov.ua)

Зловмисник планував доставити мідь в Одесу для продажу

Громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до України понад 300 кг міді. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, у пункті пропуску "Кучурган" прикордонники зупинили для перевірки легковий автомобіль, яким керував 30-річний громадянин Молдови.

В ході огляду правоохоронці виявили у машині спеціально обладнані сховки, розміщені під заднім сидінням, у спинках та в порожнинах для динаміків, у яких зловмисник перевозив 308,6 кг міді на загальну суму 73 тисячі гривень.

Зловмисник планував доставити мідь в Одесу, ймовірно для продажу.

 

Фото: громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до України понад 300 кг міді (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники попередили контрабанду тютюнових виробів через держкордон.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Молдова, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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