Зловмисник планував доставити мідь в Одесу для продажу

Громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до України понад 300 кг міді. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, у пункті пропуску "Кучурган" прикордонники зупинили для перевірки легковий автомобіль, яким керував 30-річний громадянин Молдови.

В ході огляду правоохоронці виявили у машині спеціально обладнані сховки, розміщені під заднім сидінням, у спинках та в порожнинах для динаміків, у яких зловмисник перевозив 308,6 кг міді на загальну суму 73 тисячі гривень.

Зловмисник планував доставити мідь в Одесу, ймовірно для продажу.

Фото: громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до України понад 300 кг міді (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники попередили контрабанду тютюнових виробів через держкордон.