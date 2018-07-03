СБУ блокувала імпорт контрафактних пестицидів в Україну

Зловмисники під виглядом європейських брендів реалізовували продукцію в Україні

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували імпорт контрафактних пестицидів в Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисники замовляли продукцію в одній із країн Далекого Сходу та під виглядом європейських брендів реалізовували її в Україні.

За вказаним механізмом зловмисники діяли впродовж 2017-2018 років, ввозячи свою продукцію через морські порти.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях регіональних митниць на території Київської та Вінницької областей, а також у Мінекології, офісних та складських приміщеннях комерційних структур.

В ході проведених слідчих дій співробітники СБУ вилучили документацію, яка підтверджує ввезення контрафактної продукції. Крім того, на складах виявили 150 тонн контрафактних пестицидів на суму майже вісімнадцять мільйонів гривень.

Фото: контрафактний товар (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянин Молдови намагався незаконно ввезти до України понад 300 кг міді.