СБУ блокировала деятельность международной группировки контрабандистов

Служба безопасности Украины совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии блокировала деятельность мощной международной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что по предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии. Фигуранты изготовляли и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран.

Фото: обыск (ssu.gov.ru)

"Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и переправляли товар заказчикам через сервисы международного почтовой связи и частных перевозчиков. Для легализации доходов от незаконной деятельности они использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах", - говорится в сообщении.

В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС задержано 24 фигурантов и арестовано активов на общую сумму почти 2,1 миллиона евро.

Во время обысков в квартирах дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм выявлены дополнительные доказательства противоправной деятельности.

Напомним, исполняющий обязанности Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий заявил, что много контрабандистов стали более мастерски уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых трудно проверить.