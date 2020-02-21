СБУ блокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів

Служба безпеки України спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччини блокувала діяльність потужного міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих речовин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Повідомляється, що за попередніми даними слідства, учасники групи налагодили механізм нелегального виробництва стероїдів для продажу на території ЄС та України. Хімічні сполуки для виготовлення анаболіків вони імпортували з країн Східної Азії. Фігуранти виготовляли і зберігали товар у спеціально облаштованих лабораторіях та складах на території однієї з європейських країн.

Фото: обшук (ssu.gov.ua)

"Клієнтів учасники угруповання підшукували на спеціалізованих сайтах та переправляли товар замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку і приватних перевізників. Для легалізації прибутків від незаконної діяльності вони використовували мережу підставних фірм, зареєстрованих у різних країнах", - йдеться у повідомленні.

У ході міжнародної спецоперації, до якої було залучено понад 270 правоохоронців, на території ЄС затримано 24 фігурантів та заарештовано активів на загальну суму майже 2,1 мільйона євро.

Під час обшуків у помешканнях ділків, зокрема на території України, а також в лабораторіях, складах та офісах фірм виявлено додаткові докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки Чорноморської митниці, яка об'єднує Херсонське та Миколаївське відділення, Олександр Щуцький заявив, що багато контрабандистів почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.