СБУ б'є по авіації в Росії, вже уражено понад 40 літаків: деталі операції "Павутина"

"Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ", - розповіли джерела.

За їх даними, дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

"Наразі відомо про ураження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну", - додають джерела.

За їх інформацією, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.