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СБУ б'є по авіації в Росії, вже уражено понад 40 літаків: деталі операції "Павутина"

Фото: СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії 1 червня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська, Юлія Акимова

1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Наразі під удар вже потрапили більше 40 літаків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ", - розповіли джерела.

За їх даними, дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

"Наразі відомо про ураження більше 40 літаків, серед них -  А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну", - додають джерела. 

За їх інформацією, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Збиття літаків РФ

На початку травня ГУР з морського дрона Magura V5 знищили російський літак Су-30 неподалік Новоросійська. Це сталося вперше в світі.

Увечері 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові сьогодні "блискуче" збили російський військовий літак з морського дрона і знищили ще один ударами по окупованому Криму.

Крім того, наприкінці квітня в Росії спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного літака - 50 млн доларів.

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