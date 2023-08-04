СБУ атакувала великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" у Новоросійську, - джерела

Як розповіли джерела видання в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС.

"В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - йдеться в повідомленні.

Також джерела у спецслужбах поділилися кадрами нічної атаки. На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Атака морських дронів на Новоросійськ

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня російське портове місто Новоросійськ зазнало атаки морських дронів. Спочатку вибухи сталися близько першої години ночі в районі Південної Озеріївки, а друга серія вибухів сталася за кілька годин у Мисхако.

Міноборони РФ пізніше звинуватило Україну в спробі атаки двома морськими безекіпажними катерами військово-морської бази Новоросійськ.

У Шойгу стверджували, що морські дрони нібито "було виявлено та знищено вогнем. Нібито атаку відбивали два кораблі росіян - "Оленегорский горняк" та "Суворовец".

Однак згодом в мережі з'явилися кадри з підбитим кораблем, як стверджувалося, вночі був підбитий великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк", що згодом підтвердили й джерела видання в СБУ.

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