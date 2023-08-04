СБУ атакувала великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" у Новоросійську, - джерела

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
Як розповіли джерела видання в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС.
"В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - йдеться в повідомленні.
Також джерела у спецслужбах поділилися кадрами нічної атаки. На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.
Нагадаємо, в ніч на 4 серпня російське портове місто Новоросійськ зазнало атаки морських дронів. Спочатку вибухи сталися близько першої години ночі в районі Південної Озеріївки, а друга серія вибухів сталася за кілька годин у Мисхако.
Міноборони РФ пізніше звинуватило Україну в спробі атаки двома морськими безекіпажними катерами військово-морської бази Новоросійськ.
У Шойгу стверджували, що морські дрони нібито "було виявлено та знищено вогнем. Нібито атаку відбивали два кораблі росіян - "Оленегорский горняк" та "Суворовец".
Однак згодом в мережі з'явилися кадри з підбитим кораблем, як стверджувалося, вночі був підбитий великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк", що згодом підтвердили й джерела видання в СБУ.
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