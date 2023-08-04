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СБУ атаковала большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, - источники

Фото: СБУ атаковала большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" (commons wikimedia org User:Kora27)
Автор: Мария Кучерявец, Дмитрий Левицкий

СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска. В результате которой был поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как рассказали источники в Службе безопасности, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

"В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Так что все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - говорится в сообщении.

 

Также источники в спецслужбах поделились кадрами ночной атаки. На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

Атака морских дронов на Новороссийск

Напомним, в ночь на 4 августа российский портовый город Новороссийск подвергся атаке морских дронов. Сначала взрывы произошли около часа ночи в районе Южной Озериевки, а вторая серия взрывов произошла через несколько часов в Мисхако.

Минобороны РФ позже обвинило Украину в попытке атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы Новороссийск.

У Шойгу утверждали, что морские дроны якобы "были обнаружены и уничтожены огнем. Якобы атаку отражали два корабля россиян - "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

Однако впоследствии в сети появились кадры с подбитым кораблем, как утверждалось, ночью был подбит большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк", что впоследствии подтвердили и источники издания в СБУ.

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