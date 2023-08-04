СБУ атаковала большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, - источники

СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска. В результате которой был поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.
Как рассказали источники в Службе безопасности, спецоперацию проводили вместе с ВМС.
"В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Так что все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - говорится в сообщении.
Также источники в спецслужбах поделились кадрами ночной атаки. На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.
Напомним, в ночь на 4 августа российский портовый город Новороссийск подвергся атаке морских дронов. Сначала взрывы произошли около часа ночи в районе Южной Озериевки, а вторая серия взрывов произошла через несколько часов в Мисхако.
Минобороны РФ позже обвинило Украину в попытке атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы Новороссийск.
У Шойгу утверждали, что морские дроны якобы "были обнаружены и уничтожены огнем. Якобы атаку отражали два корабля россиян - "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
Однако впоследствии в сети появились кадры с подбитым кораблем, как утверждалось, ночью был подбит большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк", что впоследствии подтвердили и источники издания в СБУ.
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