СБУ атакувала аеродром "Кіровське" у Криму: мінус "Панцир-С1" та три гелікоптери

Як зазначає СБУ, було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних дронах ворога.

За наявними даними, внаслідок операції СБУ знищила три багатоцільові та ударні гелікоптери окупантів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", - йдеться у повідомленні.

Довідка. "Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він застосовується для ближнього прикриття об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкти від наземних та надводних загроз.

Комплекс створили у 1994 році, а потім модернізували. "Панцир-С1" взяли на озброєння російської армії у 2012 році.