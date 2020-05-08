СБУ арестовала счета у налоговиков на 600 млн гривен

Служба Безопасности Украины арестовала счета экс-руководства Государственной налоговой службы на 600 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что СБУ приняла меры по недопущению потерь государственного бюджета в деле деятельности отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов.

В течение последних нескольких дней:

наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;

в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановило движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн;

объявлено о подозрении лицу, которая осуществляла несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной службы.

Также употребляются другие меры по недопущению потерь государственного бюджета и возмещение государственных убытков, привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям.

Напомним, СБУ подозревает бывшее руководство Налоговой в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к афере причастны руководители территориальных отделений Налоговой. Впоследствии прошли обыски у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова в деле о так называемом "крышевании" конвертационных центров.

Как сообщало РБК-Украина, Игорь Уманский после увольнения с должности министра финансов выступил с обвинениями в том, что бюджет недополучил как минимум 5 млрд гривен в месяц-за схем с так называемыми "скрутками" НДС. Он также на посту министра инициировал увольнение Верланова.