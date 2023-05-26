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СБУ арештувала судно російського олігарха Верховського на мільярд гривень

Фото: СБУ арештувала риболовецький траулер "Бухта Соколовская" олігарха Олександра Верховського (nikvesti com)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ арештувала риболовецький траулер "Бухта Соколовская". Він належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Відомо, вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень. Арештований траулер є складовою торговельного "флоту" олігарха.

Що відомо про олігарха Верховського?

Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ.

Що з "Бухтой Соколовской" після арешту?

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) - відомство, що займається пошуком і стягненням заарештованих активів.

Нагадаємо, раніше АРМА передала російські кораблі, які належать підприємствам РФ, в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн гривень. Вони прибули до України наприкінці 2021-початку 2022 року.

Крім того, в Україні заарештували 170 вагонів із мінеральними добривами виробництва Росії та Білорусі майже на 100 мільйонів гривень. Вони прибули до порту Миколаєва, який входить до бізнес-структури олігарха Дмитра Фірташа, ще до 24 лютого.

Цікаво, що буквально вчора СБУ повідомила про підозру двом главам облгазів, які фігурують у так званій "справі Фірташа" - масштабній схемі підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, пов'язаного із розкраданням газу на мільярди гривень.

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Служба безпеки України