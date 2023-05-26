СБУ арестовала судно российского олигарха Верховского на миллиард гривен

Известно, что стоимость промышленного судна составляет почти 1 млрд гривен. Арестованный траулер является составной частью торгового "флота" олигарха.

Что известно об олигархе Верховском?

Верховский входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из крупнейших финансовых "доноров" войны против Украины. Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ.

Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве. Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае России.

Что с "Бухтой Соколовской" после ареста?

Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) - ведомство занимающееся поиском и взысканием арестованных активов.

Напомним, ранее АРМА передала принадлежащие предприятиям РФ российские корабли в управление украинскому предприятию. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн гривен. Они прибыли в Украину в конце 2021-начале 2022 года.

Кроме того, в Украине арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями производства России и Беларуси почти на 100 миллионов гривен. Они прибыли в порт Николаева, входящего в бизнес-структуру олигарха Дмитрия Фирташа, еще до 24 февраля.

Интересно, что буквально вчера СБУ сообщила о подозрении двум главам облгазов, фигурирующих в так называемом "деле Фирташа" - масштабной схеме подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, связанного с хищением газа на миллиарды гривен.