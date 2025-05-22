СБУ арештувала активи сина ексголови "Мотор Січі" на 500 млн грн

За даними СБУ, зальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Мова йде про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів:

цехи зі складання вертольотів;

завод з виробництва шліфувального устаткування;

десятки об’єктів "Мотор Січі".

Їх фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

СБУ не називає ім'я фігуранта, однак нагадаємо, що у квітні цього року українські правоохоронці разом з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина екс-президента "Мотор Січі". Тоді джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про сина колишнього президента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва - Олександра.

За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів. Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі".