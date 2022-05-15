Сбросили с самолета. Российские военные ударили ракетами по Сумской области

Ночью в воскресенье, 15 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Сумской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Также поздно вечером субботы, 14 мая, российские военные нанесли ракетный удар по окрестностям села Шпилевка Сумского района.

"Около 2 ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района", - рассказал он.

Напомним, российская армия постоянно обстреливает приграничные районы Сумской области. В частности, в ночь на 13 мая РФ со своей территории нанесла два ракетных удара, обошлось без пострадавших.

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