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Сбросил в море тонны пальмового масла. СБУ сообщила подозрение члену экипажа иностранного судна

Автор: Юлия Струк

В акватории морского порта "Южный" иностранное судно сбросило во внутренние морские воды Украины тонны пальмового масла. Это нанесло ущерб государству на 65,2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"По материалам СБУ сообщено о подозрении члену экипажа иностранного судна, из-за действий которого произошло загрязнение внутренних морских вод Украины. Экологии государства нанесен ущерб почти 65,2 млн грн", - указано в сообщении.

По данным следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный". В связи с нарушением требований разгрузки судна в воду попали почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству", - информирует СБУ.

Указано, что в рамках уголовного производства ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса старшему помощнику капитана морского судна сообщили о подозрении в совершении преступления.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков", - добавили в ведомстве.

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Служба безопасности Украиныэкология