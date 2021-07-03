Скинув у море тонни пальмової олії. СБУ повідомила підозру члену екіпажу іноземного судна

В акваторії морського порту "Південний" іноземне судно скинуло у внутрішні морські води України тонни пальмової олії. Це завдало збитків державі на 65,2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
За даними слідства, забруднення сталося через скидання пальмової олії з іноземного судна. Це відбулося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту "Південний". У зв’язку із порушенням вимог розвантаження судна у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.
"Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажу судна Україна зазнала збитків на майже 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі", - інформує СБУ.
Вказано, що у межах кримінального провадження ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу старшому помічнику капітана морського судна повідомили про підозру у скоєнні злочину.
"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування заподіяних державі збитків", - додали у відомстві.