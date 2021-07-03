ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сбросил в море тонны пальмового масла. СБУ сообщила подозрение члену экипажа иностранного судна

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июля 2021 12:22
Сбросил в море тонны пальмового масла. СБУ сообщила подозрение члену экипажа иностранного судна Фото: во внутренние воды Украины сбросили тонны пальмового масла (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В акватории морского порта "Южный" иностранное судно сбросило во внутренние морские воды Украины тонны пальмового масла. Это нанесло ущерб государству на 65,2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"По материалам СБУ сообщено о подозрении члену экипажа иностранного судна, из-за действий которого произошло загрязнение внутренних морских вод Украины. Экологии государства нанесен ущерб почти 65,2 млн грн", - указано в сообщении.

По данным следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный". В связи с нарушением требований разгрузки судна в воду попали почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству", - информирует СБУ.

Указано, что в рамках уголовного производства ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса старшему помощнику капитана морского судна сообщили о подозрении в совершении преступления.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков", - добавили в ведомстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины экология
NEWS
Отказал двигатель: украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия
Отказал двигатель: украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине