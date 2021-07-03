Скинув у море тонни пальмової олії. СБУ повідомила підозру члену екіпажу іноземного судна

В акваторії морського порту "Південний" іноземне судно скинуло у внутрішні морські води України тонни пальмової олії. Це завдало збитків державі на 65,2 млн гривень.

"За матеріалами СБУ повідомлено про підозру члену екіпажу іноземного судна, через дії якого сталося забруднення внутрішніх морських вод України. Екології держави завдано збитки на майже 65,2 млн грн", - вказано у повідомленні.

За даними слідства, забруднення сталося через скидання пальмової олії з іноземного судна. Це відбулося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту "Південний". У зв’язку із порушенням вимог розвантаження судна у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.

"Оперативники спецслужби задокументували, що через дії екіпажу судна Україна зазнала збитків на майже 65,2 млн грн. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі", - інформує СБУ.

Вказано, що у межах кримінального провадження ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу старшому помічнику капітана морського судна повідомили про підозру у скоєнні злочину.

"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування заподіяних державі збитків", - додали у відомстві.