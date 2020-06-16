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Сбой работы метро в Киеве: в полиции рассказали детали о задержанном

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 22:10
Сбой работы метро в Киеве: в полиции рассказали детали о задержанном
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Мужчина угрожал нанести себе ножевые ранения

В полиции рассказали детали о мужчине, который своими действиями частично заблокировал работу метро Киева. Он проник в туннель, где его разыскали через полчаса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, мужчина угрожал нанести себе ножевые ранения, а позже был найден с ранением живота.

"Неизвестный на станции метро "Берестейская" с ножом в руках спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Полицейские отыскали мужчину с ранением живота в тоннеле станции метро "Шулявская", а на место происшествия вызвали врачей. Мужчина до этого угрожал нанести себе телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личность потерпевшего.

Напомним, из-за проникновения мужчины в тоннель было временно парализовано движение поездов по красной ветке.

Также РБК-Украина писало, что 5 июня в Киеве закрыли станцию "Майдан Независимости" из-за сообщения о минировании.

После ослабления карантина в столичном метро уже было несколько сообщений о минировании станций. Также подземку закрывали во время сообщения о минировании моста Метро в Киеве.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины полицияметроКиев
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