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В Киеве возобновила работу станция метро "Майдан Независимости"

Новости » Общество     05.06.2020 - 12:13
В Киеве возобновила работу станция метро "Майдан Независимости"
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Все станции работают в обычном режиме

В Киеве станция метро "Майдан Независимости" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена на странице в Twitter.

В метрополитене заверили, что все станции работают в обычном режиме.

Отметим, сегодня поступил звонок о "заминировании" центральной станции метро в Киеве. Эту информацию проверили, а факт "минирования" не подтвердили.

Напомни, от начала запуска метро в столице уже было несколько сообщений о заминировании станций. Также подземку закрывали во время сообщения о заминировании моста Метро в Киеве.

Добавим, что в связи с пандемией метрополитен Киева уже чаще ограничивает вход на некоторых станциях в час пик. Ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери.

Напомним, ограничивали на вход три станции: "Академгородок", "Житомирскую" и "Черниговскую".

Также отметим, что, по данным Минздрава, Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины метроминирование
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