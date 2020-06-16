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В киевском метро задержали мужчину, проникшего в туннель

Новости » Общество     16.06.2020 - 19:08
В киевском метро задержали мужчину, проникшего в туннель
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Работа метро была частично парализована

Во вторник, 16 июня, в киевском метро задержали мужчину, проникшего в туннель. Из-за этого было частично парализовано движение поездов по красной ветке.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что инцидент произошел на станции "Берестейская".

"На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в тоннель. Мужчина задержан, с ним работают правоохранители. Движение восстановлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня в Киеве закрыли станцию "Майдан Независимости" из-за сообщения и минировании.

От начала запуска метро в столице после ослабления карантина уже было несколько сообщений о минировании станций. Также подземку закрывали во время сообщения о минировании моста Метро в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве готовят запуск единого электронного билета для метро и ж/д.

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Автор: Максим Зайченко

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