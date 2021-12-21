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Может быть сбой в работе транспорта. В Украине предупредили о непогоде

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о непогоде в Украине. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на дорогах страны гололедица. В Киеве и области гололедица. (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Вместе с тем, несмотря на резкое похолодание, в ГСЧС предупредили, что 21 декабря на реках бассейнов Сяна (Львовская область), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,6 м над уровнями на 08 ч. 18 декабря, без угрозы негативных последствий.

Напомним, в Украине сегодня резко похолодало, а также пошел снег.

Отметим, киевлянам рассказали, как готовиться к -13 морозу.

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