Резкое похолодание и снегопад. Погода в Украине сегодня ухудшится: прогноз
Фото: в Украину пришло резкое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня резко похолодало, а также пошел снег. В северных областях ночью будет до -12.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Снегопады прогнозируют во всех областях, так же и снижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:
- на западе днем -1-8, а ночью -7-10,
- на севере днем -8-11, а ночью -9-11,
- на востоке днем -5-8, а ночью -8-11,
- на юге днем -1-4, а ночью -2-5,
- в центре днем -5-9, а ночью -7-9.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня также похолодает. Температура воздуха опустится до -9 градусов днем.