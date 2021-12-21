Резкое похолодание и снегопад. Погода в Украине сегодня ухудшится: прогноз

В Украине сегодня резко похолодало, а также пошел снег. В северных областях ночью будет до -12.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Снегопады прогнозируют во всех областях, так же и снижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:

на западе днем -1-8, а ночью -7-10,

на севере днем -8-11, а ночью -9-11,

на востоке днем -5-8, а ночью -8-11,

на юге днем -1-4, а ночью -2-5,

в центре днем -5-9, а ночью -7-9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также похолодает. Температура воздуха опустится до -9 градусов днем.