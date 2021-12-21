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Резкое похолодание и снегопад. Погода в Украине сегодня ухудшится: прогноз

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 06:00
Резкое похолодание и снегопад. Погода в Украине сегодня ухудшится: прогноз Фото: в Украину пришло резкое похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня резко похолодало, а также пошел снег. В северных областях ночью будет до -12.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снегопады прогнозируют во всех областях, так же и снижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:

  • на западе днем -1-8, а ночью -7-10,
  • на севере днем -8-11, а ночью -9-11,
  • на востоке днем -5-8, а ночью -8-11,
  • на юге днем -1-4, а ночью -2-5,
  • в центре днем -5-9, а ночью -7-9.

Резкое похолодание и снегопад. Погода в Украине сегодня ухудшится: прогноз

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также похолодает. Температура воздуха опустится до -9 градусов днем.

Напомним, киевлянам рассказали, как готовиться к -13 морозу.

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