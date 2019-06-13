В Telegram связали глобальный сбой с протестами в Гонконге

Telegram (flickr.com Desiree Catani)

Приложение работало с перебоями из-за DDoS-атаки c китайских адресов

Сбой в работе мессенджера Telegram на этой неделе произошел из-за студенческих протестов в Гонконге. Об этом сегодня написал владелец компании Павел Дуров в своем Twitter.

Причиной ошибок в работе программы стала целенаправленная DDoS-атака.

"IP-адреса, которые использовали во время атаки, преимущественно в Китае. По времени DDoS-атаки совпадали по времени с протестами в Гонконге. Этот случай - не исключение", - отметил Дуров.

Объяснение Дурова косвенно подтвердили и другие пользователи мессенджера. Пользователи из Китая написали, что "ценят Telegram как безопасный инструмент для избежания правительственной слежки".

Напомним, 11 июня в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. В этот же день в Гонконге студенты протестовали против принятия поправок к закону об экстрадиции.

Сбои были зафиксированы по всему миру - пользователи не могли зайти на сайт, открыть приложение, были проблемы с отправкой и получением сообщений. В Украине масштабные сбои произошли во всех крупных городах, в остальном мире от атаки пострадали пользователи Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латви и и других стран.