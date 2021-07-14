Сборщикам металлолома разрешили работать без кассовых аппаратов

Согласно документу, при принятии от населения металлолома разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций.

Кроме того, постановлением увеличен объем доходов в течение календарного года (с 1 млн грн на 220 размеров минимальной заработной платы), при превышении которого плательщики единого налога второй-четвертой групп обязаны применять регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций (РРО). Сейчас размер минимальной зарплаты составляет 6000 гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, неконтролируемый сбор металлолома приводит к массовым кражам, таким явлениям как неформальная экономика и незадекларированная работа.

По оценкам экспертов украинской ассоциации вторичных металлов "Втормет" заготовка металлолома черных металлов в 2019 году составила 3360,7 тыс тонн, в 2020 году - 3071,1 тыс тонн (объемы заготовки сократились на 992).

Кроме того, более 80% заготовок металлолома от физических лиц находится в тени (2560 тыс тонн).

"Также существует проблема большого количества неформально занятого населения. По оценкам Госстата, за январь-июнь 2020 года количество неформально занятого населения в возрасте более 15 лет составило 3,3 миллиона человек (около 21% к общему количеству занятого населения соответствующего возраста). Большая доля неофициального трудоустройства все еще остается проблемой для экономики. Поэтому является недопустимым усложнение условий для восстановления экономической активности малого бизнеса, повышение фискального давления на предпринимателей, в частности в вопросе применения регистраторов расчетных операций (РРО)", - говорится в записке.