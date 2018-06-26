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Збірні Франції та Данії зіграли внічию і вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 19:01
Фото: Франція - Данія (twitter.com/dbufodbold)
Фото: Франція - Данія (twitter.com/dbufodbold)

Матч закінчився нульовою нічиєю

Збірні Франції та Данії зіграли нульову нічию в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і перервали результативну серію поточного мундіалю: 36 ігор забивали команди.

Таким чином, Франція набрала 7 очок і вийшла з групи C в плей-офф чемпіонату світу з першого місця. Національна команда Данії також отримала путівку в наступну стадію турніру, розташувавшись з 5 балами на другому місці.

У паралельному матчі групи футболісти збірної Перу завдали поразки команді Австралії з рахунком 2:0. Таким чином, збірна Перу, набравши 3 очки, завершує виступ на турнірі, посівши третє місце в групі С. У австралійців 1 бал і остання позиція. Команда також відправляється додому.

Суперники Данії та Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу визначаться сьогодні, 26 червня, після матчів групи D Нігерія - Аргентина і Ісландія - Хорватія.

Нагадаємо, збірна Іспанії уникла поразки в матчі з Марокко. "Червона фурія" з першого місця в плей-офф, де їй належить зіграти з командою Росії.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 26 червня Нігерія - Аргентина: онлайн трансляція
Теги публікації: Франція, ЧМ-2018, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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