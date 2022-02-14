Сборную Украины по биатлону не пустили в США на юношеский чемпионат мира

Сборная Украины по биатлону вынуждена пропустить главный старт сезона для юниоров – юниорский чемпионат мира. Причина пропуска – отказ посольства США в Киеве в открытии виз всего тренерского и обслуживающего состава команды.

"У нас было два варианта подачи заявки на визы – стандартная по правилам американского посольства в ноябре, и срочная – в январе. В ноябре мы не могли оформить визы по двум причинам. Во-первых, поскольку мероприятие – в феврале 2022 года, то с бюджета 2021 года у нас не было возможности получить финансирование. Вторая причина – в ноябре у нас еще не был известен состав спортсменов, которые должны были принять участие в чемпионате. Поэтому мы подавали срочную заявку на получение виз", – рассказал государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев .

"Не в нашу пользу сыграли новые правила, которые недавно начали действовать в условиях пандемии. Обычно для спортивных мероприятий, когда едет команда с единственной целью и единым составом, заявка была коллективной. И тогда команде предназначался один день, когда все спортсмены и тренеры приезжали в посольства для оформления виз. Но в этот раз в подаче такой групповой заявки нам отказали – пришлось каждого спортсмена и тренера подавать отдельно", – сказал Колупаев.

По словам тренера, всем спортсменам удалось получить 10-летние визы, но всем тренерам, сервисменам и медицинскому персоналу собеседование в посольстве так и не назначили, мотивируя это тем, что такое представление заявки для тренеров не соответствует правилам срочной поездки.

"Мы попросили помощь со стороны американской федерации, пытались также решить этот вопрос с привлечением Министерства иностранных дел Украины, но и тот и другой путь не привели, к сожалению, к положительному решению вопроса", - добавил Евгений Колупаев.

Юниорский чемпионат мира состоится с 23 февраля по 2 марта. В рамках турнира будет проведено 16 гонок – по восемь в юношеской и юниорской категориях.