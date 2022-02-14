Збірну України з біатлону не пустили в США на юнацький чемпіонат світу

Збірна України з біатлону змушена пропустити головний старт сезону для юніорів – юніорський чемпіонат світу. Причина пропуску – відмова посольства США в Києві у відкритті віз для всього тренерського та обслуговуючого складу команди.

"У нас було два варіанти подання заявки на візи – стандартна за правилами американського посольства у листопаді, та термінова – у січні. У листопаді ми не могли оформити візи з двох причин. По-перше, оскільки захід – у лютому 2022 року, то з бюджету 2021 року ми не мали змоги отримати фінансування. Друга причина – у листопаді у нас ще не був відомий склад спортсменів, які мали взяти участь у чемпіонаті. Тому ми подавали термінову заявку на отримання віз", – розповів державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв.

"Не на нашу користь зіграли нові правила, які нещодавно почали діяти в умовах пандемії. Зазвичай для спортивних заходів, коли їде команда з єдиною метою та єдиним складом, заявка була колективною. І тоді команді призначався один день, коли всі спортсмени та тренери приїжджали до посольства для оформлення віз. Але цього разу у подачі такої групової заявки нам відмовили – довелося кожного спортсмена та тренера подавати окремо", – сказав Колупаєв.

За словами тренера, для всіх спортсменів вдалося отримати 10-річні візи, але всім тренерам, сервісменам та медичному персоналу співбесіду в посольстві так і не призначили, мотивуючи це тим, що таке подання заявки для тренерів не відповідає правилам термінової поїздки.

"Ми попросили допомогу з боку американської федерації, намагалися також вирішити це питання із залученням Міністерства закордонних справ України, але і той, і інший шлях не привели, на жаль, до позитивного вирішення питання", – додав Євген Колупаєв.

Юніорський чемпіонат світу відбудеться з 23 лютого до 2 березня. У рамках турніру буде проведено 16 гонок – по вісім у юнацькій та юніорській категоріях.