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Збірна Уругваю гарантувала собі місце в 1/8 фіналу ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    20.06.2018 - 20:07
Фото: Уругвай - Саудівська Аравія (twitter.com/AUFOficial)
Фото: Уругвай - Саудівська Аравія (twitter.com/AUFOficial)

Суарес забив гол у своєму 100 матчі за збірну

Збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Рахунок на 23 хвилині зустрічі відкрив Суарес. Нападник забив 52 гол за збірну Уругваю і став єдиним гравцем своєї національної команди, забивав на трьох чемпіонатах світу. Крім того, гравець провів 100 матч за свою національну команду.

Збірна Уругваю набрала 6 очок і забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу ЧС.

Поразка для збірної Саудівської Аравії стала другою на турнірі. Раніше команда Хуана Антоніо Піца програла збірній Росії в матчі відкриття ЧС-2018 з рахунком 0:5. Таким чином, саудити достроково втратили шанси на вихід з групи A.

Також не зможе вийти в плей-офф турніру команда Єгипту, оскыльки у перших двох турах групового етапу ЧС-2018 також програла збірним Уругваю (0:1) і РФ (1:3).

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Теги публікації: ЧМ-2018, Саудовская Аравия, Уругвай, плей-офф  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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