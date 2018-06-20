Збірна Уругваю гарантувала собі місце в 1/8 фіналу ЧС-2018

Суарес забив гол у своєму 100 матчі за збірну

Збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Рахунок на 23 хвилині зустрічі відкрив Суарес. Нападник забив 52 гол за збірну Уругваю і став єдиним гравцем своєї національної команди, забивав на трьох чемпіонатах світу. Крім того, гравець провів 100 матч за свою національну команду.

Збірна Уругваю набрала 6 очок і забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу ЧС.

Поразка для збірної Саудівської Аравії стала другою на турнірі. Раніше команда Хуана Антоніо Піца програла збірній Росії в матчі відкриття ЧС-2018 з рахунком 0:5. Таким чином, саудити достроково втратили шанси на вихід з групи A.

Також не зможе вийти в плей-офф турніру команда Єгипту, оскыльки у перших двох турах групового етапу ЧС-2018 також програла збірним Уругваю (0:1) і РФ (1:3).