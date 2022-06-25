UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины завоевала "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта

Фото: Золотые медалистки Будапешта-2022 (twitter.com/fina1908)
Автор: Антон Федорцив

Золотые награды в артистическом плавании на мировом форуме по водным видам спорта завоевала сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинская десятка триумфовала в хайлайте. Цвета сборной защищали Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Сборная Украины победила с финальным результатом 95,0333 балла. Таким образом, украинки отстояли титул чемпионок мира. В программе планетарных форумов хайлайт появился в 2019 году, и именно украинская команда завоевала "золото" и тогда.

Серебряные медали достались сборной Италии (92,2667 балла), а бронзовые награды завоевали испанки (91,9333 балла). Для украинской команды эта медаль стала уже восьмой на ЧМ-2022.

Чемпионат мира по водным видам спорта, артистическое плавание, команды, хайлайт, финал:

  1. Украина – 95,0333 баллов
  2. Италия – 92,2667
  3. Испания – 91,9333

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира