RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України здобула "золото" на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Фото: Золоті медалістки Будапешта-2022 (twitter.com/fina1908)
Автор: Антон Федорців

Золоті нагороди в артистичному плаванні на світовому форумі з водних видів спорту здобула збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українська десятка тріумфувала в хайлайті. Кольори збірної захищали Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Збірна України перемогла з фінальним результатом 95,0333 балів. Таким чином, українки відстояли титул чемпіонок світу. У програмі планетарних форумів хайлайт з'явився у 2019 році, та саме українська команда завоювала "золото" і тоді.

Срібні медалі дісталися збірній Італії (92,2667 бали), а бронзові нагороди здобули іспанки (91,9333 бал). Для української команди ця медаль стала вже восьмою на ЧС-2022.

Чемпіонат світу з водних видів спорту, артистичне плавання, команди, хайлайт, фінал:

  1. Україна – 95,0333 балів
  2. Італія – 92,2667
  3. Іспанія – 91,9333

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу