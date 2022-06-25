Збірна України здобула "золото" на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Українська десятка тріумфувала в хайлайті. Кольори збірної захищали Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Збірна України перемогла з фінальним результатом 95,0333 балів. Таким чином, українки відстояли титул чемпіонок світу. У програмі планетарних форумів хайлайт з'явився у 2019 році, та саме українська команда завоювала "золото" і тоді.

Срібні медалі дісталися збірній Італії (92,2667 бали), а бронзові нагороди здобули іспанки (91,9333 бал). Для української команди ця медаль стала вже восьмою на ЧС-2022.

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