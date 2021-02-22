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Сборная Украины вышла на Евробаскет-2022 с первого места, разгромив Венгрию

Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины по баскетболу в последнем матче отбора на Евробаскет-2022 разгромила Венгрию - 97:63. Эта победа позволила украинцам выйти на чемпионат Европы с первого места своей группы.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Для того, чтобы занять первое место в группе Украине необходима была победа с преимуществом в 25 или более очков. Такое преимущество подопечные Айнарса Багатскиса получили уже в середине третей четверти. До конца матча украинцы только увеличили свое преимущество, одержав в итоге необходимую победу и победу в группе F.

Лучшими в составе Украины стали Вячеслав Бобров (19 очков, 4 подбора, 3 передачи, 1 блок) и Александр Мишула (18 очков, 6 из 11 трехочковых, 6 подборов и 2 передачи).

Стоит отметить, что в нашей группе сразу три команды набрали по 10 очков - Украина, Словения и Венгрия. При этом каждая из команд имеет в очных встречах по одной победе и одному поражению между собой. Таким образом, при распределении мест учитывалась разница заброшенных и пропущенных очков. У украинцев эта разница оказалась лучшей.

При этом Словения и Венгрия также на Евробаскет-2022 проходят.

Отметим, финальные матчи отбора на Евробаскет против Словении и Венгрии проводились в формате "пузыря" - все они игрались в Киеве.

Напомним, в субботу Украина также обыграла Словению в отборе на Евробаскет-2022.

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Новости Украины баскетболчемпионат Европы
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