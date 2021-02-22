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Збірна України вийшла на Євробаскет-2022 з першого місця, розгромивши Угорщину

Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України з баскетболу в останньому матчі відбору на Євробаскет-2022 розгромила Угорщину - 97:63. Ця перемога дозволила українцям вийти на чемпіонат Європи з першого місця своєї групи.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Для того, щоб зайняти перше місце в групі Україні необхідна була перемога з перевагою в понад 25 очок. Таке перевагу підопічні Айнарса Багатскіса отримали вже в середині третьої чверті. До кінця матчу українці лише збільшили свою перевагу, здобувши у підсумку необхідну перемогу і перемогу в групі F.

Кращими у складі України стали В'ячеслав Бобров (19 очок, 4 підбирання, 3 передачі, 1 блок) і Олександр Мишула (18 очок, 6 з 11 триочкових, 6 підбирань і 2 передачі).

Варто відзначити, що в нашій групі відразу три команди набрали по 10 очок - Україна, Словенія та Угорщина. При цьому кожна з команд має в очних зустрічах по одній перемозі та одній поразці між собою. Таким чином, при розподілі місць враховувалася різниця закинутих і пропущених очок. В українців ця різниця виявилася кращою.

При цьому Словенія та Угорщина також на Євробаскет-2022 проходять.

Зазначимо, фінальні матчі відбору на Євробаскет проти Словенії та Угорщини проводилися у форматі "міхура" - всі вони гралися в Києві.

Нагадаємо, в суботу Україна також обіграла Словенію у відборі на Євробаскет-2022.

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