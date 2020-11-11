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Сборная Украины всухую проиграла Польше в контрольном матче

Автор: Вера Олейник

Сборная Украины уступила Польше в товарищеском матче. Поединок состоялся в Хожуве на Силезском стадионе и завершился со счетом 0:2.

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Приблизительно равного класса соперники встретились на поле, поэтому не удивительно, что инициатива переходила от одной команды к другой.

Команда Андрея Шевченко могла повести в счете в начале встречи, но упустила прекрасную возможность. Андрей Ярмоленко был сбит в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Однако капитан "сине-желтых" с 11-метровой отметки пробил в штангу.

А вот Польша своим шансом воспользовалась. В конце первого тайма Кшиштоф Пьонтек забил гол после ошибки вратаря Андрея Лунина, когда он далеко за пределы штрафной вышел на фланг и не смог остановить мяч, оставив ворота пустыми.

Во втором тайме Якуб Модер удвоил преимущество поляков, удачно сыграв на добивании. Отойти от второго пропущенного мяча украинцам не удалось.

В субботу, 14 ноября, сборная Украины на выезде сыграет с Германией в пятом туре группового раунда Лиги наций, затем 17 ноября - против Швейцарии.

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