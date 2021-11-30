Сборная Украины по водному поло впервые за 20 лет победила в Лиге Наций

Сборная Украины по водному поло стала победителем международного турнира Лига Наций, который проходил в Чехии. Это первый трофей национальной команды Украины за 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации водного поло Украины.

Сборная Украины сыграла пять поединков. Сначала победили команды Англии и Литвы, и благодаря этому заняли первое место в группе С.

Далее “сине-желтые” продолжили борьбу уже за 1-4 места турнира с лидерами других групп. Следующие матчи были также за украинцами.

Лучшим игроком турнира стал игрок сборной Киевской области - Денис Гусаков. Воспитанник одесской школы водного поло в каждом из поединков Лиги Наций был одним из лидеров команды в бассейне. Это первый трофей национальной команды Украины за 20 лет.

Заметим, что в целом участие в соревнованиях приняли 11 коллективов: Чехия, Словакия, Бельгия, Швейцария, Англия, Австрия, Уэльс, Литва, Великобритания U-19, Украина, ЮАР.

Впереди сборную Украины ждет подготовка к поединкам чемпионата Европы 2022, который состоится в Израиле.