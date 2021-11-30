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Збірна України з водного поло вперше за 20 років перемогла в Лізі Націй

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Вівторок 30 листопада 2021 07:01
Збірна України з водного поло вперше за 20 років перемогла в Лізі Націй Фото: збірна України з водного поло вперше за 20 років перемогла в Лізі Націй (facebook.com/waterpoloukraine)
Автор: Анна Полисученко

Збірна України з водного поло стала переможцем міжнародного турніру Ліга Націй, який проходив у Чехії. Це перший трофей національної команди України за 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації водного поло України.

Збірна України зіграла п'ять поєдинків. Спочатку перемогли команди Англії та Литви, і завдяки цьому посіли перше місце в групі С.

Далі "синьо-жовті" продовжили боротьбу вже за 1-4 місця турніру з лідерами інших груп. Наступні матчі були також за українцями.

Кращим гравцем турніру став гравець збірної Київської області - Денис Гусаков. Вихованець Одеської школи водного поло в кожному з поєдинків Ліги Націй був одним з лідерів команди в басейні.

Зауважимо, що загалом участь у змаганнях взяли 11 колективів: Чехія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Англія, Австрія, Уельс, Литва, Велика Британія U-19, Україна, ПАР.

Попереду збірну України чекає підготовка до поєдинків чемпіонату Європи 2022, який відбудеться в Ізраїлі.

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