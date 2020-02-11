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Сборная Украины по теннису потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации

Новости » Спорт     11.02.2020 - 11:40
Сборная Украины по теннису потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации
Фото: сборная Украины удачно выступила в последних матчах (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Несмотря на удачное выступление в последних матчах

Сборная Украины по теннису опустилась на 29 место в обновленном рейтинге Кубка Федерации. Об этом сообщается на сайте организации.

Несмотря на удачное выступление в последних матчах квалификации к Кубку Федерации-2021, украинки потеряли шесть позиций, потому что список учитывает последние четыре года выступлений, складываемые в сумму с разной пропорцией. Таким образом из рейтинга ушли результаты 2016 года, а результаты 2017 стали меньше в суммарной пропорции.

На прошлой неделе команда Михаила Филимы выиграла зональные соревнования Кубка Федерации и добыла путевку в плей-офф за право сыграть в квалификации элитной группы. В трех поединках против Хорватии, Болгарии и Эстонии украинки выиграли 5 из 6 одиночных матчей и 3 из 3 парных.

Следующий матч в Кубке Федерации сборная Украины проведет в апреле. Соперника "сине-желтая" команда узнает по итогам жеребьевки, которая состоится во вторник, 11 февраля, в 13:00 по киевскому времени в Лондоне.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.

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