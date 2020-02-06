Сборная Украины по теннису досрочно вышла из группы на Кубке Федерации

Женская сборная Украины по теннису обыграла Болгарию в первом матче в группы А этапа Евро-Африканской зоны на Кубке Федерации и досрочно вышла в плей-офф. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Первое очко в актив "сине-желтых" записала Даяна Ястремская, которая в двух сетах уверенно разобралась с Изабеллой Шиниковой - 6:2, 6:1.

В матче лидеров своих команд Элина Свитолина обыграла Викторию Томову со счетом 7:6(5), 6:3. Победа первой ракетки Украины гарантировала нашей команде участие в следующей стадии.

В парном разряде Леся Цуренко и Катарина Завацкая выиграли третье очко для сборной Украины, обыграв Пете Аршинковую и Гергане Топаловую.

Болгария ранее проиграла другой участнице группы А - сборной Хорватии. Таким образом, украинские и хорватские теннисистки еще до личной встречи досрочно вышли в плей-офф. Поединок за первое место в группе состоится завтра, 7 февраля.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.