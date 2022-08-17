ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна – Шотландія: на якому стадіоні відбудеться матч Ліги націй

Новость на русском →
Краків, Середа 17 серпня 2022 15:36
Україна – Шотландія: на якому стадіоні відбудеться матч Ліги націй Фото: Табір збірної України у травні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з тимчасовою домівкою для збірної України на останній поєдинок Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня у польському Кракові. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом на стадіоні "Краковія".

Арена належить муніципалітету другого за чисельністю міста Польщі. Натомість оператором стадіону є місцевий представник Екстракляси – "Краковія". До Євро-2012 арену заново збудували на місці стадіону зі сторічною історією. Нині він може прийняти 15 016 глядачів.

Перед матчем із шотландцями збірна України проведе два виїзні поєдинки. Спершу "синьо-жовті" гостюватимуть у Глазго (21 вересня), а потім на команду Олександра Петракова чекатиме нелегкий переліт у Єреван (24 вересня).

Українська збірна наразі залишається лідером групи B1. Національна команда набрала 7 очок, а конкуренти в квартері відстають: Шотландія – 6 пунктів, Ірландія – 4, Вірменія – 3. Останні дві команди ще й зіграли на матч більше.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй Футбол
NEWS
Надбавка до пенсії 20%: хто і як може оформити виплати
Надбавка до пенсії 20%: хто і як може оформити виплати
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям