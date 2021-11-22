ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Сборная Украины по шахматам выиграла командный чемпионат Европы

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 03:41
Сборная Украины по шахматам выиграла командный чемпионат Европы Фото: на пути к титулу мы обыграли россиян (Федерация шахмат Украины)
Автор: Артур Родивилов

Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы в Словении. Команда опередила французов по дополнительным показателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.

Командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин в Словении выиграла сборная Украины в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука. Капитан команды - Александр Сулипа, второй тренер - Мартин Кравцев.

Решающим стал седьмой тур чемпионата, где сборная Украины встречалась с рейтинг-фаворитом сборной России. Украинцы выиграли 2,5:1,5.

На следующий день сборная Украины сыграла вничью со сборной Азербайджана - 2:2.

В девятом туре соперниками украинцев стали армянские шахматисты, Украина выиграла 3:1.

В то же время французы взяли верх над азербайджанцами - 2,5:1,5. Но по дополнительным показателям "золото" получили украинцы. Бронзовые медали – у поляков.

Женская сборная Украины выиграла у сборной Венгрии со счетом 3:1 в 9-м туре чемпионата Европы по шахматам, но осталась четвертой в турнирной таблице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
Данилов о войсках возле Украины: Россия обостряет ситуацию для поднятия ставок на переговорах
Данилов о войсках возле Украины: Россия обостряет ситуацию для поднятия ставок на переговорах
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу