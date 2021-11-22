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Збірна України з шахів виграла командний чемпіонат Європи

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Понеділок 22 листопада 2021 03:41
Збірна України з шахів виграла командний чемпіонат Європи Фото: на шляху до титулу ми обіграли росіян (Федерація шахів України)
Автор: Артур Родивилов

Чоловіча збірна України з шахів виграла Чемпіонат Європи в Словенії. Команда випередила французів за додатковими показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.

Командний чемпіонат Європи з шахів серед чоловіків у Словенії виграла збірна України у складі Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Кузубова, Кирила Шевченка та Володимира Оніщука. Капітан команди-Олександр Сулипа, другий тренер-Мартін Кравцев.

Вирішальним став сьомий тур чемпіонату, де збірна України зустрічалася з рейтинг-фаворитом збірної Росії. Українці виграли 2,5: 1,5.

Наступного дня збірна України зіграла внічию зі збірною Азербайджану-2: 2.

У дев'ятому турі суперниками українців стали вірменські шахісти, Україна виграла 3: 1.

Водночас французи взяли гору над азербайджанцями - 2,5:1,5. Але за додатковими показниками "золото" отримали українці. Бронзові медалі - у поляків.

Жіноча збірна України виграла у збірної Угорщини з рахунком 3: 1 в 9-му турі чемпіонату Європи з шахів, але залишилася четвертою в турнірній таблиці.

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