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Формирование НАБУ будет завершено в ближайшее время

Новости » Политика    24.04.2019 - 16:03
Формирование НАБУ будет завершено в ближайшее время
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Из 643 работников бюро 197 человек являются детективами

В ближайшее время Национальное антикоррупционное бюро завершит формирование кадрового состава. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время заседания комитета по вопросам предотвращения коррупции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из 643 работников бюро 197 человек являются детективами, другие являются сотрудниками оперативного управления и управления спецопераций.

"За период формирования НАБУ нами были получены заявки от более чем 40 тысяч граждан Украины, которые выразили желание принять участие в конкурсе в НАБУ. Почти 45 тысяч пробовали свои силы. Сегодня НАБУ это 643 работника из 700 возможных. Эти вакансии будут заполнены в ближайшее время. У нас завершилась последняя волна конкурса на должности детективов", - заявил Сытник.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро Украины - государственный правоохранительный орган с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений. Бюро было создано  16 апреля 2015 года.

Напомним, Сытник заявлял, что детективы Национального антикоррупционного бюро пока расследуют 720 уголовных производств. К уголовной ответственности привлечены почти полтысячи человек. Относительно 320 человек расследования завершены, дела переданы в суд.

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