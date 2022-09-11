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Сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала Евробаскета-2022

Фото: Артем Пустовой против Александра Бальцеровски (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Досадным поражением баскетбольной сборной Украины завершился матч плей-офф против сборной Польши на чемпионате Европы-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2022, 1/8 финала

Украина – Польша – 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)

Лучше матч начали поляки. "Орлы" первыми вырвались вперед и отвели украинцам роль догоняющих фактически на всю четверть. Преимущество соперника не было катастрофическим. Да, со стартовых минут разыгрался "второй номер" Польши Слотер, но даже на пике сборная Украины проигрывала +6. А эффектные данки и точный бросок под сирену уменьшили разрыв до трех пунктов.

Во второй четверти "сине-желтые" прибавили обороты. Классно включился в игру Санон, а Бобров принялся уверенно "стрелять" из-за дуги. В середине 10-минутки украинцы выровняли положение, а в финальном отрезке перед большим перерывом повели в счете. Правда, удержать комфортные +7 команда Айнарса Багатскиса не смогла. Но и три очка преимущества стали неплохим фундаментом.

В третьей четверти началась игра нервов. Сборная Украины большую часть времени вела в счете, но за четыре минуты до конца поляки сумели сравнять счет (59:59). Тренерский штаб "сине-желтых" мгновенно отреагировал, взяв тайм-аут. Заряженные установками Багатскиса украинцы побежали атаковать, но столкнулись со сбитием "прицела" – ни из-под корзины, ни из-за дуги несколько раз не смогли реализовать собственную инициативу и проиграли концовку.

На старте финальной четверти подтянул сборную Украины Ткаченко. Центровый "Прометея" дважды реализовал 3-очковые и помог "сине-желтым" сравнять счет. Но несколько неудачных атак украинцев и параллельно удачные выпады сборной Польши привели к новому дефициту – 9 пунктам. Но "двойки" Санона, Пустового и Михайлюка снова закрутили интригу (84:87). Но победить в этот день Украине не суждено...

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